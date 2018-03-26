ВЭБ готовит новый пул проектов для проектной фабрики на сумму более 360 млрд рублей

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Внешэкономбанк готовит новый пул проектов для участия в Фабрике проектного финансирования на общую сумму более 360 млрд рублей, соглашения по проектам будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя — член правления ВЭБ Дмитрий Курдюков

"Мы сейчас [готовим] очередной пул, общая сумма проектов будет в 2 раза превышать то, что мы уже имеем у себя в портфеле. Думаю, в рамках Петербургского экономического форума это тоже станет общественным достоянием, информационным поводом", — сказал он, уточнив, что речь идет о сумме в более 360 млрд рублей.