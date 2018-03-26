Ещё
ВЭБ готовит новый пул проектов для проектной фабрики на сумму более 360 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЭБ готовит новый пул проектов для проектной фабрики на сумму более 360 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Внешэкономбанк готовит новый пул проектов для участия в Фабрике проектного финансирования на общую сумму более 360 млрд рублей, соглашения по проектам будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя — член правления ВЭБ Дмитрий Курдюков.
"Мы сейчас [готовим] очередной пул, общая сумма проектов будет в 2 раза превышать то, что мы уже имеем у себя в портфеле. Думаю, в рамках Петербургского экономического форума это тоже станет общественным достоянием, информационным поводом", — сказал он, уточнив, что речь идет о сумме в более 360 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Замруководителя временной администрации Бинбанка возглавил правление банка Илон Маск никогда не пользовался Facebook, но не против Instagram "Ъ": AliExpress откроет сервис групповых покупок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов254
16 стран высылают российских дипломатов360
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно211
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди133
Тест: Как спастись при пожаре33
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение