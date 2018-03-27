У российского рынка свои заботы в виде невиданной по объему высылке дипломатов, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Основной темой для российского рынка продолжает оставаться осложнение дипломатических связей России с западными партнёрами. США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов. Союзники Вашингтона и Лондона также присоединились к акции наказания Москвы за недоказанное происшествие с бывшим британским шпионом С. Скрипалём. Вполне логично, что участники торгов ожидают симметричную реакцию российских властей, после которой могут вновь последовать ответные меры западных участников дипломатического кризиса. Соответственно, в подобных условиях существенно ухудшаются перспективы на какое-либо экономическое взаимодействие.

Позитивным моментом в крайне неприятной истории с западными партнёрами является то, что Лондон объявил о намерениях заморозить подозрительные средства россиян. Данный шаг в очередной раз должен убедить российских капиталистов, что долю средств за границей необходимо сокращать в пользу отечественной юрисдикции. Соответственно, ждём высокого интереса к рынку ОФЗ и относительно стабильным акциям.

Рубль в первой половине дня пытался укрепляться вслед за сырьевыми коллегами, пользуясь высокими ценами на нефть и общим ослаблением доллара на глобальном рынке. Однако во второй половине дня он также оказался жертвой новостей из Европы и Северной Америки, что привело к потере большей части достижений. С другой стороны, реакция рубля была довольно скромной относительно доллара, хотя к евро он показал существенное ослабление. Конечно, общая слабость доллара позволила сохранить преимущество, но ухудшение отношений с европейскими странами рубль должен был отыграть. Впрочем, на текущей неделе рубль от ослабления будет защищать налоговый период, очередные размещения ОФЗ и достаточно высокая цена на нефть. Баррель Brent пересёк отметку в 4000 рублей.

Второй день торгов нефтяными фьючерсами в Шанхае также начинался весьма активно. В рамках утренней сессии около 30 тыс. контрактов сменили владельцев. Меж тем, на торгах во вторник котировки нефти находились в плюсе. Ирак также поддержал продление соглашения по сокращению добычи за рамки 2018 года, присоединившись к Саудовской Аравии и России. Бурный рост на фондовых рынках немного смутил владельцев золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 3,2 тонны до 847,30 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $69,62 (+0,14%), WTI — $65,71 (+0,24%), золото — $1352,7 (-0,17%), медь — $6634,83 (+1,33%), никель — $13140 (+1,43%), палладий — $971,8 (+0,51%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 88,70 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,245 (-0,01%), GBP-USD — $1,423 (без изменений), USD-JPY — 105,64 (+0,17%).