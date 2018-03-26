Крепкий рубль обвалил акции экспортеров, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Рубль чувствовал себя вполне уверенно на фоне дорогой нефти и ослабления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4000 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,29%, недельная до 7,31%, а месячная до 7,28%. На текущей неделе важным фактором поддержки рубля будут налоговые платежи, а также очередные размещения ОФЗ. Кроме того, нефть выше $70 за баррель Brent также блокирует попытки ослабления отечественной валюты на политических новостях. С другой стороны, стоит отметить, что стоимость барреля достигла уже 4000 рублей, что является весьма высокой ценой, которая наблюдалась лишь в кризисные периоды ослабления национальной валюты.

Темпы развёртывания торговой войны в мире немного ослабли. США предоставили своим союзникам исключения по поводу заградительных пошлин на поставку стали и алюминия. Кроме того, в финансовой прессе говорят о тихих переговорах с Пекином. Министр финансов США С. Мнучин высказал осторожную надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут избежать тарифной войны. Поэтому отсутствие новостей по торговой войне благотворно сказывается на настроениях инвесторов. Индекс Stoxx 600 закрыл прошлую неделю минимальным значением с февраля 2017 года. Соответственно, на рынок также вышли покупатели технической перепроданности. Из корпоративных событий можно отметить рост бумаг фармацевтической Roche Holding на 1,9% после новостей об удачных испытаниях препарата по лечению рака лёгких. Франция порадовала подтверждением роста ВВП на 2,5% в IV квартале.

Первые торги нефтяными фьючерсами в Шанхае прошли весьма успешно. Сентябрьский контракт подорожал на 3,3% до 429,9 юаней ($68,07). В целом за первый день торгов через руки участников прошли более 21 млн бар. (более 42 тыс. лотов). В какой-то мере успех нового финансового инструмента поддержал глобальный интерес к нефти. Впрочем, ослабление опасений по поводу торговой войны также позитивно для нефти. С другой стороны, американские нефтяники продолжают наращивать активность. На прошлой неделе число работающих нефтяных буровых установок достигло 804 штук — на 4 больше, чем неделей ранее. Многое на текущей неделе определится статистикой по запасам. Период профилактических работ на НПЗ в Северном полушарии подходит к концу, что означает восстановление спроса на сырую нефть.