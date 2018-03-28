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В Ленинградской области станет больше мировых судей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ленинградской области станет больше мировых судей 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующие поправки в законодательство 28 марта одобрил на пленарном заседании Совет Федерации.
Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов сообщил, что к существующим 85 участкам добавят ещё два.
Все расходы в связи с этим лягут на федеральный бюджет в пределах ассигнований, предусмотренных на содержание мировых судей.
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