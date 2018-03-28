В Ленинградской области станет больше мировых судей

Соответствующие поправки в законодательство 28 марта одобрил на пленарном заседании Совет Федерации.

Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов сообщил, что к существующим 85 участкам добавят ещё два.

Все расходы в связи с этим лягут на федеральный бюджет в пределах ассигнований, предусмотренных на содержание мировых судей.