Выплаты вкладчикам ростовского банка «Кредит Экспресс» составят около 1,2 млрд рублей

"Согласно реестру обязательств КБ «Кредит Экспресс», за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 1,2 млрд рублей могут обратиться порядка 1,2 тыс. вкладчиков, в том числе 22 вкладчика, имеющих счета (вклады), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 3,6 млн рублей", — говорится в сообщении.

Выплаты возмещения будут осуществлять с 27 марта 2018 года по 27 марта 2019 года, банком-агентом назначили Россельхозбанк