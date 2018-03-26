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Выплаты вкладчикам ростовского банка «Кредит Экспресс» составят около 1,2 млрд рублей
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Выплаты вкладчикам ростовского банка «Кредит Экспресс» составят около 1,2 млрд рублей 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Кредит Экспресс» (г. Ростов-на-Дону), у которого ЦБ РФ 15 марта отозвал лицензию, составят около 1,2 млрд рублей, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
"Согласно реестру обязательств КБ «Кредит Экспресс», за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 1,2 млрд рублей могут обратиться порядка 1,2 тыс. вкладчиков, в том числе 22 вкладчика, имеющих счета (вклады), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 3,6 млн рублей", — говорится в сообщении.
Выплаты возмещения будут осуществлять с 27 марта 2018 года по 27 марта 2019 года, банком-агентом назначили Россельхозбанк.
Как сообщалось ранее, Банк России отозвал с 15 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредит Экспресс», являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ.
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 Ещё 1 источник 
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