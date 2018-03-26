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«Дом.РФ» планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 15 млрд руб
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«Дом.РФ» планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 15 млрд руб 

РИА Недвижимость 48 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости/Прайм. Госкомпания «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) планирует 29 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 6,75-6,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,86-7,02% годовых.
Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через год с даты размещения.
Техническое размещение предварительно назначено на 6 апреля. Организаторами выступят Газпромбанк, БК «Регион», Райффайзенбанк, "Сбербанк КИБ" и «Юникредит банк».
Ценные бумаги серии 001P-03R «Дом.РФ» намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре.
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