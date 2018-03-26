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Экспобанк завершил процедуру присоединения Банка на Гончарной
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Экспобанк завершил процедуру присоединения Банка на Гончарной 

Банки.ру 57 минут назад
«Экспобанк успешно завершил присоединение „Банка на Гончарной“ (АО) (ранее АКБ „Япы Креди Банк Москва“ (АО). В декабре 2017 года было объявлено о завершении сделки по покупке 100% акций Япы Креди Банка. Процедура реорганизации была начата в январе 2018 года. Банки в рамках намеченных сроков завершили работу по технологической интеграции балансов и продуктовых линеек, теперь клиентам доступен еще более широкий перечень продуктов и услуг», — отмечается в релизе.
Все регуляторные одобрения со стороны Банка России получены.
Новость
По словам председателя правления Экспобанка Алексея Санникова, в результате интеграции капитал Экспобанка вырос на 3,6 млрд рублей, клиентами стали около 400 юридических лиц, а кредитный портфель был сохранен и составил 4,6 млрд рублей.
В планах Экспобанка развивать бизнес с турецкими компаниями и создать качественную платформу для дальнейшего взаимовыгодного партнерства, добавили в пресс-службе.
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