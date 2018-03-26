Источники: «Росгосстрах» и «Открытие» прекращают сотрудничество с «Росгосстрах Жизнью»

По их словам, вместо полисов «РГС Жизни» клиентам группы «Открытие» начнут предлагать полисы «ВТБ страхование жизни» — временно, до появления в группе собственного страховщика жизни.

Как сообщалось ранее, убыточный «Росгосстрах» в августе 2017 года был приобретен «Открытием», и в составе группы банка перешел под контроль государства, войдя в периметр санации «Открытия» Банком России . Прибыльная компания «РГС Жизнь» в сделку с «Открытием» не вошла и осталась под контролем бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова . При этом «Открытие» и «Росгосстрах» в качестве агентов продолжали продавать страховки «РГС Жизни».

Группа «Открытия» заинтересована в собственной компании по страхованию жизни (таким страховщикам запрещено заниматься другими видами страхования) и, как сообщал ТАСС, рассматривала для этого различные варианты — как создание нового страховщика с нуля, так и выкуп у Хачатурова «РГС Жизни», с ним велись переговоры, говорил источник ТАСС.

Вариант выкупа «РГС Жизни» руководством «Открытия» больше не рассматривается, сказал ТАСС человек, близкий к «Росгосстраху» ("Открытие" возглавляет бывший глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов ). Агентом «РГС Жизни» группа «Открытие» тоже выступать больше не хочет, знает человек, знакомый с планами банка.

По словам одного из собеседников агентства, для замещения продаж «РГС Жизни» достигнута договоренность о продажах в офисах и через агентов «Росгосстраха» полисов компании «ВТБ страхование жизни» на ограниченный срок — начиная с апреля 2018 года и до появления в группе собственной специализированной компании продаваться будут полисы накопительного, инвестиционного, ритуального страхования жизни. Через сети «Росгосстраха» «ВТБ страхование жизни» планирует собрать в 2018 году более 2 млрд руб. премий (около 10% сборов компании за 2017 год), знает собеседник агентства.

"ФК «Открытие» также с апреля начинает продавать в своих отделениях инвестиционные и накопительные полисы «ВТБ страхование жизни» вместо страховок «РГС Жизни», сказал ТАСС человек, знакомый с планами банка. Банк планирует работать и с другими страховщиками жизни, одна или две компании будут выбраны на тендере.

Параллельно «Росгосстрах» рассматривает варианты регистрации новой компании по страхованию жизни и покупки страховщика с действующей лицензией, сообщил источник.

Представитель «Росгосстраха» заявил ТАСС, что «Росгосстрах» и «РГС Жизнь» — «это две не связанные друг с другом структуры, самостоятельно действующие на рынке». «Своим клиентам мы хотим предлагать лучшие продукты страхования жизни», — подчеркнул он.

Генеральный директор «РГС Жизнь» Евгений Гуревич сказал ТАСС, что «впервые слышит» о прекращении сотрудничества с «Росгосстрахом» и «Открытием». «Да, мы разные компании, с разными акционерами. Сотрудничество с „Открытием“ основано на рыночных принципах», — заявил он. «Представители банка „Открытие“ и „ВТБ страхование жизни“ на запрос ТАСС пока не ответили.

Последствия для „РГС Жизни“

»Отлучение" от разветвленных сетей «Росгосстраха» и «Открытия» плохо скажется на бизнесе «РГС Жизни», считают участники страхового рынка. Страхование жизни продается почти исключительно через посредников, самый крупный из которых — банки: 88,2% премий по страхованию жизни 292,5 млрд руб. страховщики получили через банки в 2017 году, по данным ЦБ.

Банки же за счет активных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) зарабатывают на агентских комиссиях: в 2017 году банки получили 50,5 млрд руб. комиссий за продажу страхования жизни.

Глава «РГС Жизни» Евгений Гуревич отметил, что «Открытие» — значимый партнер, но не стал отвечать на вопрос, какую долю в продажах занимает банк. Он добавил, что «РГС Жизнь» работает с десятками банков (в их числе, например, Бинбанк и МКБ), кроме того, у компании большая собственная сеть агентов. При этом 93% сборов (53,5 млрд руб.) «РГС Жизнь» в 2017 году собрала при участии посредников, свидетельтвуют данные ЦБ.

О двух «Росгосстрахах»

ЦБ как конечного бенефициара «Росгосстраха» беспокоит также вопрос схожести брендов двух компаний, у которых разные владельцы, говорили ранее собеседники ТАСС на страховом рынке. Право на бренд принадлежит «Росгосстраху», «РГС Жизнь» сможет использовать его еще длительное время — до конца 2018 года точно, знает источник, близкий к компании.