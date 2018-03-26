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Для подготовки к ЧМ-18 Фонд капремонта Самарской области возьмет кредит на 250 млн рублей
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Для подготовки к ЧМ-18 Фонд капремонта Самарской области возьмет кредит на 250 млн рублей 

Волга Ньюс 41 минуту назад
Сообщается, что предоставление кредита в виде невозобновляемой кредитной линии для некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области „Фонд капитального ремонта“ потребовалось на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению в 2018 г. чемпионата мира по футболу.
Победителем аукциона признан единственный участник — Тольяттихимбанк. Согласно условиям контракта банк откроет Фонду капремонта невозобновляемую кредитную линию в размере 250 млн руб. сроком на 36 месяцев.
Стоимость контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) составит 48,2 млн рублей.
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