Чистая прибыль «Возрождения» выросла на 54,8%

Чистая прибыль банка «Возрождение» по МСФО за 2017 год выросла на 54,8% — до 3,27 млрд руб.

Чистая прибыль банка «Возрождение» по МСФО по итогам 2017 года выросла на 54,8% по сравнению с показателем за 2016 год и составила 3,27 млрд руб., следует из отчетности банка. Годом ранее показатель составлял 2,11 млрд руб.

Кредитный портфель банка «Возрождение» до вычета резервов за 2017 год составил 176,8 млрд рублей, снизившись в годовом выражении на 7%. Активы выросли на 5,8% с начала года и достигли 252,74 млрд руб.

Чистый процентный доход банка за 2017 год вырос на 17,1% в годовом выражении — до 11,47 млрд руб.