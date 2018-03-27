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Чистая прибыль «Возрождения» выросла на 54,8%
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Чистая прибыль банка «Возрождение» по МСФО за 2017 год выросла на 54,8% — до 3,27 млрд руб. 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Чистая прибыль банка «Возрождение» по МСФО по итогам 2017 года выросла на 54,8% по сравнению с показателем за 2016 год и составила 3,27 млрд руб., следует из отчетности банка. Годом ранее показатель составлял 2,11 млрд руб.
Кредитный портфель банка «Возрождение» до вычета резервов за 2017 год составил 176,8 млрд рублей, снизившись в годовом выражении на 7%. Активы выросли на 5,8% с начала года и достигли 252,74 млрд руб.
Чистый процентный доход банка за 2017 год вырос на 17,1% в годовом выражении — до 11,47 млрд руб.
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