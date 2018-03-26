«Уфаводоканал» возьмет в банке полмиллиарда рублей, чтобы рассчитаться с прежними долгами 

Как сообщается на сайте госзакупок, эти средства пойдут на рефинансировании задолженности перед ОАО «Банк Москвы». При этом начальная цена контракта составляет 211,5 млн рублей. Финансовую организацию, которая предоставит средства двумя траншами, выберут 12 апреля. Сам кредит должен быть выдан до 21 мая.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что работникам МУП «Уфаводоканал» выплатили 12 милионов рублей просроченной зарплаты. Проверка установила, что водоснабжающая организация лишь частично выплатила сотрудникам заработную плату за июнь текущего года. Задержку в оплате труда компания объяснила долгами жилищных организаций за потребленную воду.