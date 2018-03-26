Чистая прибыль управляющей компании ФКБС составила 34,4 млн рублей в 2017 году

Чистая прибыль управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) составила 34,4 млн руб. в 2017 году, следует из бухгалтерской отчетности УК.

Активы компании составили 1,54 трлн руб. по итогам первого года работы. Существенную часть активов составили финансовые вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) — 1,53 трлн руб.

Сумма краткосрочных вознаграждений, выплаченная управленческому персоналу в 2017 году, составила 2,5 млн руб.

В аудиторском заключении, подготовленном Ernst&Young и компанией «Финэкспертиза», отмечается, что отчетность признана достоверной.

В 2017 году Банк России впервые применил новую схему санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Согласно механизму финансового оздоровления, капитал кредитной организации списывается до 1 рубля, после чего происходит докапитализация со стороны ЦБ.