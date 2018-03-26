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В цене спецы космической отрасли: в Самаре зафиксировали рост зарплат
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В цене спецы космической отрасли: в Самаре зафиксировали рост зарплат 

63.ru 27 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области вырос показатель средней заработной платы. На данный момент он составляет 30 286 рублей. Об этом сообщает Самарастат.
— Это показатель по итогам января. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он вырос на 11,4%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом инфляции) увеличились за этот период на 4,6%, — уточняют работники службы статистки.
По их словам, лидерами по размеру заработной платы в регионе по-прежнему остаются работники сферы воздушного и космического транспорта. Средний доход сотрудников составляет 75 605 рублей. На производстве нефтепродуктов жители региона зарабатывают около 53 000 рублей. Замыкают тройку лидеров сотрудники предприятий, курирующих деятельность трубопроводного транспорта. Они получают в среднем 50 467 рублей.
Зарплата чиновников в Самарской области составляет примерно примерно 32 000 рублей, педагогов — 25 700 рублей, а медиков и соцработников — 30 000 рублей. Меньше всего зарабатывают сотрудники предприятий по производству одежды — 8324 рубля, типографий — 12 992 рубля, организаций по рыбоводству — 13 210 рублей.
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