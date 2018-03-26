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Джоэл Эдгертон составит компанию Тимоти Шаламе в исторической драме «Король»
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Джоэл Эдгертон составит компанию Тимоти Шаламе в исторической драме «Король» 

Попкорн News 35 минут назад
Фото: Попкорн News
Уже в июне в Европе начнутся съемки «Короля», новой исторической драмы Netflix, а пока создатели фильма завершают подбор каста — финальным дополнением которого стал Джоэл Эдгертон («Лавинг», «Яркость», «Красный воробей»).
Главной звездой «Короля» станет Тимоти Шаламе, которому предстоит исполнить роль юного короля Генриха V, коронованного против своей воли и вынужденного на собственном горьком опыте выяснять, что же это значит – быть королем. Джоэл Эдгертон сыграет роль его единственного верного друга – Фальстафа.
На самом деле «Король» напоминает этакий «междусобойчик» — работать над ним будут люди, как хорошо известные нам, зрителям, так и отлично знакомые друг с другом. Судите сами:
Режиссер «Короля» — Дэвид Мишо, снявший «Машину войны» с Брэдом Питтом
Продюсировать «Короля» будет Брэд Питт и его компания Plan B  Джоэл Эдгертон выступит не только актером в фильме – он принимал участие в создании сценария вместе с Дэвидом Мишо
С Мишо Эдгертон работает регулярно с 2010 года (фильм «По волчьим законам»)
попкорнnews
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