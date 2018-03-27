Ещё
Группа «Аэрофлот» в январе-феврале увеличила перевозки пассажиров на 6,1%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Группа «Аэрофлот» в январе-феврале увеличила перевозки пассажиров на 6,1% 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Группа "Аэрофлот" в январе-феврале 2018 года нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%, до 7,1 миллиона человек, говорится в сообщении авиакомпании.
"За два месяца 2018 года группа «Аэрофлот» перевезла 7,1 миллиона пассажиров, что на 6,1% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 4,7 миллиона пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Пассажирооборот группы увеличился на 6,3%, пассажирооборот компании — на 4,1%. Процент занятости пассажирских кресел по группе «Аэрофлот» увеличился на 0,5 процентного пункта (п.п.) и составил 77,7%, по компании показатель снизился на 1,3 п.п. — до 75,5%.
В феврале 2018 года группа перевезла 3,4 миллиона пассажиров, что на 4,3% превышает результат за февраль 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» составило 2,3 миллиона человек, увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот группы «Аэрофлот» в феврале 2018 года увеличился на 4,9%, пассажирооборот авиакомпании — на 3%.
Прайм: последние новости
Чистая прибыль H&M за I квартал 2017-2018 фингода снизилась в 1,8 раза Руководство ГУП "Черноморнефтегаз" ушло в отставку Суд Киева по требованию Roshen запретил копировать упаковку и название "Киевского торта"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй252
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным237
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово397
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ104
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение