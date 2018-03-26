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«Аэрофлот» в январе-феврале увеличил перевозки
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«Аэрофлот» в январе-феврале увеличил перевозки 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Авиакомпания «Аэрофлот» в январе-феврале 2018 г. увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% до 4,7 млн человек, сообщается на сайте Росавиации.
В итоге крупнейшая авиакомпания страны сохраняет трехкратный отрыв от претендентов.
Авиакомпания «Сибирь» остается на втором месте с результатом в 1,5 млн авиапассажиров в январе-феврале (+15,5%). "ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров на 19% до 1,13 млн человек, "Уральские авиалинии" — на 20% до 1 млн «Победа» увеличила перевозку в 1,4 раза до 909 тыс. человек.
В целом российские авиакомпании в январе-феврале 2018 г. увеличили перевозки пассажиров на 12,6% до 14,35 млн  Пассажирооборот вырос на 14,6% до 37 млрд пассажиро-км. Процент занятости пассажирских кресел в самолетах вырос с 77,9% до 79,9%.
Как сообщали «Вести. Экономика», в 2018 г. авиаперевозки пассажиров в России обновят рекорд — вырастут на 5,5% до 131 млн человек на международных и внутренних направлениях, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
в 2017 г. российские авиакомпании перевезли 105,1 млн пассажиров, что на 18,6% больше, чем в 2016 г. Это новый рекорд в истории российской авиации и первый год роста после двух лет спада. Предыдущий рекорд пассажироперевозок в РФ был достигнут в 2014 г. — 93 млн чел.
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