«Аэрофлот» в январе-феврале увеличил перевозки

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика». Авиакомпания «Аэрофлот» в январе-феврале 2018 г. увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% до 4,7 млн человек, сообщается на сайте Росавиации.

В итоге крупнейшая авиакомпания страны сохраняет трехкратный отрыв от претендентов.

В целом российские авиакомпании в январе-феврале 2018 г. увеличили перевозки пассажиров на 12,6% до 14,35 млн Пассажирооборот вырос на 14,6% до 37 млрд пассажиро-км. Процент занятости пассажирских кресел в самолетах вырос с 77,9% до 79,9%.

Как сообщали «Вести. Экономика», в 2018 г. авиаперевозки пассажиров в России обновят рекорд — вырастут на 5,5% до 131 млн человек на международных и внутренних направлениях, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

в 2017 г. российские авиакомпании перевезли 105,1 млн пассажиров, что на 18,6% больше, чем в 2016 г. Это новый рекорд в истории российской авиации и первый год роста после двух лет спада. Предыдущий рекорд пассажироперевозок в РФ был достигнут в 2014 г. — 93 млн чел.