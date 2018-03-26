«Аэрофлот» в январе-феврале увеличил перевозки пассажиров на 4,8% 

Авиакомпания «Аэрофлот» за январь-февраль 2018 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%, до 4,73 миллиона человек, следует из данных Росавиации.
Авиакомпания «Сибирь», занявшая второе место по объему перевезенных пассажиров, перевезла 1,5 миллиона человек (рост на 15,5%). «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота») снизила показатель на 6,7%, до 1,2 миллиона человек. "ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров на 19% (1,13 миллиона), "Уральские авиалинии" — на 20% (до 1 миллиона человек).