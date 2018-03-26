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Выручка «Авиаагрегата» за 2017 год составила 4,5 млрд рублей
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Выручка «Авиаагрегата» за 2017 год составила 4,5 млрд рублей 

Волга Ньюс 38 минут назад
Как сообщает сайт Ростеха, выручка предприятия возросла на 62% по отношению к 2016 г., составив 4,45 млрд рублей.
В 2017 г. компания проводила работы по оптимизации системы производственного планирования, реорганизации производственных мощностей по продуктово-технологическому принципу, введено в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование.
Кроме того, в прошлом году на предприятии была завершена реализация двух крупных инвестиционных проектов, благодаря которым стали доступны новые технологические процессы. В рамках первого проекта — «Техническое перевооружение и реконструкция производственной базы» — предприятие приобрело 15 единиц оборудования на 554,2 млн руб., в том числе в 2017 г. — 11 единиц на 504,3 млн рублей. По итогам второго проекта — «Реконструкция и техническое перевооружение металлургического производства цеха № 3» — производственные мощности пополнились 17 единицами оборудования на 452,4 млн рублей (из них в 2017 г. — 4 единицами на 133,4 млн рублей).
Также предприятию удалось повысить эффективность управления затратами, что привело к значительному росту рентабельности по валовой прибыли. В планах руководства компании на 2018 год увеличить выручку более чем на 1 млрд руб. до 5,5 млрд рублей.
"Высоких финансовых показателей нам удалось добиться благодаря реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности управления и деятельности нашего предприятия, обеспечение его финансовой устойчивости и безубыточности", — объяснил генеральный директор "Авиаагрегата" Олег Брындин.
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