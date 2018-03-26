Менеджмент Globaltrans не знает о предложениях о продаже акций 

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Менеджмент железнодорожного оператора Globaltrans не знает о каких-либо предложениях о покупке акций компании. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор Globaltrans Валерий Шпаков.
"Наши акционеры предоставили комментарии об отсутствии официальных предложений, но в целом этот вопрос вне компетенции компании, мы им не занимаемся", — сказал он.
На прошлой неделе портал РБК сообщил, что владелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко интересуется покупкой железнодорожного бизнеса, включая долю в компанию Globaltrans.
Представитель пресс-службы компании «Н-Транс» — основного акционера Globaltrans — сообщил, что собственники компании не получали предложений продать свои доли.
Сейчас по 11,5% Globaltrans принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans имеют листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи с мая 2008 года.