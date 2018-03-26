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Трезвость — норма жизни: Украина резко сокращает выпуск крепкого алкоголя
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Трезвость — норма жизни: Украина резко сокращает выпуск крепкого алкоголя 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Такие данные опубликовала Госслужба статистики Украины.
Так, за два месяца этого года было произведено 1,68 млрд декалитров (дал) водки и других крепких спиртных напитков, что на 56,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Коньяков и бренди было выпущено 252 млн дал, что на 21,9% меньше, чем за первых два месяца 2017 года.
При этом за январь и февраль текущего года было сварено 19,4 млн дал пива, что на 3,4% больше, чем в 2017 г.
Также в Украине выросло производство ликеров. За два месяца текущего года было произведено чуть больше 1 млрд дал такого рода напитков, что на 29,2% больше, чем за январь и февраль 2017 года.
Объемы производства легального алкоголя в Украине падают уже не первый год. Всему виной высокий акциз и низкая покупательная способность украинцев. Доля нелегального рынка спиртного при этом растет завидными темпами. По оценкам специалистов, «теневой» сегмент уже сегодня достигает порядка 70%.
Официальные производители алкоголя констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегалам. Украинский госбюджет ежегодно недополучает от алкогольной промышленности порядка 10-12 млрд грн.
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