Трезвость — норма жизни: Украина резко сокращает выпуск крепкого алкоголя

Такие данные опубликовала Госслужба статистики Украины

Так, за два месяца этого года было произведено 1,68 млрд декалитров (дал) водки и других крепких спиртных напитков, что на 56,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Коньяков и бренди было выпущено 252 млн дал, что на 21,9% меньше, чем за первых два месяца 2017 года.

При этом за январь и февраль текущего года было сварено 19,4 млн дал пива, что на 3,4% больше, чем в 2017 г.

Также в Украине выросло производство ликеров. За два месяца текущего года было произведено чуть больше 1 млрд дал такого рода напитков, что на 29,2% больше, чем за январь и февраль 2017 года.

Объемы производства легального алкоголя в Украине падают уже не первый год. Всему виной высокий акциз и низкая покупательная способность украинцев. Доля нелегального рынка спиртного при этом растет завидными темпами. По оценкам специалистов, «теневой» сегмент уже сегодня достигает порядка 70%.

Официальные производители алкоголя констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегалам. Украинский госбюджет ежегодно недополучает от алкогольной промышленности порядка 10-12 млрд грн.