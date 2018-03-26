В Пскове по новому адресу открылся магазин газового оборудования

Магазин газового оборудования, ранее находившийся по адресу ул. Рабочая дом 5, открылся в здании «Газпром межрегионгаз Псков», на Рижском 20. Расширенный ассортимент товаров: газовые котлы, счетчики, колонки, водонагреватели, котлы отопления, газовые плиты, сопутствующие расходные материалы и позиции под заказ в первую неделю работы магазина покупатели могут приобрести со скидкой 5% от стоимости.

В магазине организована бесплатная доставка газовых котлов и плит (по городу), возможно приобретение товара в рассрочку. Время работы магазина: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, выходные — с 10.00 до 16.00.