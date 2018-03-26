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В Пскове по новому адресу открылся магазин газового оборудования
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В Пскове по новому адресу открылся магазин газового оборудования 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Магазин газового оборудования, ранее находившийся по адресу ул. Рабочая дом 5, открылся в здании «Газпром межрегионгаз Псков», на Рижском 20. Расширенный ассортимент товаров: газовые котлы, счетчики, колонки, водонагреватели, котлы отопления, газовые плиты, сопутствующие расходные материалы и позиции под заказ в первую неделю работы магазина покупатели могут приобрести со скидкой 5% от стоимости.
В магазине организована бесплатная доставка газовых котлов и плит (по городу), возможно приобретение товара в рассрочку. Время работы магазина: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, выходные — с 10.00 до 16.00.
«Мы ценим время наших абонентов, поэтому для их удобства было принято решение о переносе магазина в одно здание со службой обслуживания клиентов. Теперь все вопросы по приобретению, установке и обслуживанию газового оборудования можно решить, не выходя из магазина, — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Александр Пеганов.
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