ФАС рассчитывает принять решение по сделке Bayer с Monsanto в апреле

ФАС рассчитывает принять решение об одобрении или неодобрении сделки по покупке компанией Bayer американского производителя генетически модифицированных семян, гербицидов и других продуктов сельхозназначения Monsanto в апреле, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев

"Мы пока ориентированы на апрель (принять решение об одобрении или неодобрении сделки — RNS)", — сказал он.

Артемьев добавил, что на этой неделе у ФАС и Bayer «состоится очередной тур переговоров».

"Переговоры идут непросто, но то, что они идут, постепенно стараемся находить общий язык, это очень важно. За это время произошли кое-какие события. КНР и ЕК одобрили эту сделку. Сейчас мы только и Индия не одобрили еще", — отметил глава ФАС.

Акционеры Monsanto одобрили покупку компании немецкой Bayer за $66 млрд в декабре прошлого года.

Ранее в ФАС сообщали, что служба разработала поведенческие требования, которые должна выполнять объединенная компания после завершения сделки по слиянию. Требования включают в себя передачу технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании не эксклюзивной лицензии, а также доступ к базам данных в области цифрового земледелия российским компаниям.