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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций открылся ростом 

Прайм 58 минут назад
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника рос на 0,64% — до 2255,16 пункта, индекс РТС — на 0,99% — до 1243,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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