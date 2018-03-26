Цены на нефть отступили от максимума за два месяца на фоне роста добычи в США 

Investing.com — Цены на нефть в начале недели отступили от максимума за два месяца после того, как рост бурильной активности в США указал на дальнейший рост добычи в этой стране и усилил опасения о глобальном перепроизводстве. В 11:30 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,21 или приблизительно на 0,3% до $65,67 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,15 или приблизительно на 0,2% до $69,70 за баррель. Ранее на сегодняшней торговой сессии оба сорта нефти зафиксировали максимальные значения с 25 января благодаря прогнозам о том, что соглашение о снижении добычи в странах ОПЕК и вне ОПЕК будет продлено на следующий год. Страны ОПЕК и вне ОПЕК, включая Россию, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы устранить излишнее предложение нефти на рынке. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2018 года. Однако аналитики и трейдеры недавно предупредили, что рост добычи нефти в США способен подорвать все усилия ОПЕК по предотвращению перепроизводства на рынке нефти. Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, в США число буровых установок выросло на четыре за прошлую неделю. Компания Baker Hughes принадлежит General Electric (NYSE:GE). Число буровых установок в США является предвестником будущей добычи. За последний год оно значительно выросло. С середины 2016 года, когда цены на нефть начали восстановление, нефтедобывающие компании США продолжают увеличивать свои инвестиции. На прошлой неделе производство нефти в США, благодаря росту добычи сланцевой нефти, выросло до исторического максимума 10,40 млн баррелей в сутки, что превышает добычу в Саудовской Аравии и близко к показателям добычи в России, которая является наибольшим производителем нефти в мире. На NYMEX фьючерсы на бензин снизились на 0,2% до $2,038 за галлон, а цены на печное топливо остались стабильными на позиции $2,022 за галлон. Фьючерсы на природный газ снизились на $0,011 или на 0,4% до $2,623 за миллион британских тепловых единиц (BTU).