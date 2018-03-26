Экономический эффект от модернизации производства на МНПЗ в 2017 г. составил 1,3 млрд руб.

Экономический эффект от модернизации производства на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в 2017 г. составил 1,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании «Газпром нефть». «В 2017 г. специалисты Московского НПЗ реализовали 45 мероприятий в области повышения производственной эффективности. Совокупный экономический эффект от повышения эффективности производства по итогам года достиг 1,3 млрд руб. Работы проведены на 25 технологических объектах предприятия. Наибольший экономический эффект предприятие получило от модернизации установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, благодаря чему эффективность работы печей возросла на 16 п.п. до 83%. Также были реализованы проекты по увеличению выпуска компонентов высокооктанового бензина на установке каталитического риформинга и снижению нагрузки на технологическое оборудование установки висбрекинга», — говорится в сообщении. Как уточняется, в рамках направления повышения эффективности НПЗ «Газпром нефть» реализует проекты по увеличению производительности установок, повышению эксплуатационной готовности и энергоэффективности нефтеперерабатывающих активов, управлению надежностью производств, сокращению безвозвратных потерь.

«В рамках программы на Московском НПЗ с 2011 по 2017 гг. выполнено более 250 мероприятий. Общий экономический эффект от реализации этих мер составил порядка 15 млрд руб.», — отметили в пресс-службе. В 2018 г. в рамках повышения производственной эффективности на МНПЗ запланировано внедрение технологии предварительной обработки установок к плановым ремонтам. Всего же на предприятии пройдет 15 мероприятий по повышению эффективности производства на 12 объектах.