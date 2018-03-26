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Эффект от модернизации МНПЗ в 2017 году составил 1,3 миллиарда рублей
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Эффект от модернизации МНПЗ в 2017 году составил 1,3 миллиарда рублей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Совокупный экономический эффект от повышения эффективности производства на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в 2017 году достиг 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".
"Наибольший экономический эффект предприятие получило от модернизации установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, благодаря чему эффективность работы печей возросла на 16 п.п. до 83%. Также реализованы проекты по увеличению выпуска компонентов высокооктанового бензина на установке каталитического риформинга и снижению нагрузки на технологическое оборудование установки висбрекинга", — говорится в сообщении.
Специалисты МНПЗ в 2017 году реализовали в общей сложности 45 мероприятий по повышению производственной эффективности на 25 технологических объектах предприятия.
"Повышение эффективности НПЗ — одна из приоритетных задач в рамках масштабной программы модернизации, которую «Газпром нефть» реализует на своих НПЗ. В рамках программы на МНПЗ с 2011 по 2017 годы выполнено более 250 мероприятий. Общий экономический эффект от реализации этих мер составил порядка 15 милиардов рублей", — отметили в пресс-службе.
В числе запланированных мероприятий на МНПЗ в 2018 году — внедрение технологии предварительной обработки технологических установок к плановым ремонтам. Всего на предприятии пройдет 15 мероприятий по повышению эффективности производства на 12 технологических объектах.
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