Эффект от модернизации МНПЗ в 2017 году составил 1,3 миллиарда рублей

"Наибольший экономический эффект предприятие получило от модернизации установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, благодаря чему эффективность работы печей возросла на 16 п.п. до 83%. Также реализованы проекты по увеличению выпуска компонентов высокооктанового бензина на установке каталитического риформинга и снижению нагрузки на технологическое оборудование установки висбрекинга", — говорится в сообщении.

Специалисты МНПЗ в 2017 году реализовали в общей сложности 45 мероприятий по повышению производственной эффективности на 25 технологических объектах предприятия.

"Повышение эффективности НПЗ — одна из приоритетных задач в рамках масштабной программы модернизации, которую «Газпром нефть» реализует на своих НПЗ. В рамках программы на МНПЗ с 2011 по 2017 годы выполнено более 250 мероприятий. Общий экономический эффект от реализации этих мер составил порядка 15 милиардов рублей", — отметили в пресс-службе.

В числе запланированных мероприятий на МНПЗ в 2018 году — внедрение технологии предварительной обработки технологических установок к плановым ремонтам. Всего на предприятии пройдет 15 мероприятий по повышению эффективности производства на 12 технологических объектах.