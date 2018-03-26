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Самарский Активкапиталбанк перестал выдавать вклады клиентам
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Самарский Активкапиталбанк перестал выдавать вклады клиентам 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Самарский Активкапиталбанк ("АК Банк") перестал выдавать вклады клиентам, на прошлой неделе получил предписание Банка России об ограничении операций, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.
"Да, совершенно верно", — сказал сотрудник банка, отвечая на вопрос о том, действительно ли банк перестал выдавать вклады. «У нас предписание ЦБ, получили на той неделе еще», — добавил он.
"Сумма вкладов населения на 1 февраля 2018 года составила 23,2 миллиарда рублей. Если наступит страховой случай, выплаты АСВ могут составить около 21 миллиарда рублей", — посчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Банк стабильно убыточен: его убыток за январь 2018 года составил 105,7 миллиона рублей, за 2017 год — 2 миллиарда рублей, за 2016 год — 1,5 миллиарда рублей.
Норматив текущей ликвидности (Н3) на 1 февраля 2018 года был близок к порогу 50% и составлял всего 61,2%, что свидетельствует об испытываемом банком дефиците ликвидности, отметил эксперт.
По информации на сайте Банка России, 50,1% акций банка принадлежит ростовскому ООО «Лира», бенефициарами которого являются Григорий Оганесян и Андрей Вейс; 20,19% — Алексею Леушкину, 10,8% — ООО «Волга», бенефициаром которого является Надежда Кузьмина, а также ряду физлиц напрямую и ООО «Акварель» (3,2%). По данным РИА Рейтинг, банк занимал на 1 февраля 116-ое место по размеру активов (38 миллиардов рублей).
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