Самарский Активкапиталбанк перестал выдавать вклады клиентам

"Да, совершенно верно", — сказал сотрудник банка, отвечая на вопрос о том, действительно ли банк перестал выдавать вклады. «У нас предписание ЦБ, получили на той неделе еще», — добавил он.

Максим Осадчий. "Сумма вкладов населения на 1 февраля 2018 года составила 23,2 миллиарда рублей. Если наступит страховой случай, выплаты АСВ могут составить около 21 миллиарда рублей", — посчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ

Банк стабильно убыточен: его убыток за январь 2018 года составил 105,7 миллиона рублей, за 2017 год — 2 миллиарда рублей, за 2016 год — 1,5 миллиарда рублей.

Норматив текущей ликвидности (Н3) на 1 февраля 2018 года был близок к порогу 50% и составлял всего 61,2%, что свидетельствует об испытываемом банком дефиците ликвидности, отметил эксперт.