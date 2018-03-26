Запасы двух новых месторождений Иркутской нефтяной компании составляют 45 млн тонн нефти

Он также сообщил, что запасы газа Южно-Лунского месторождения «Газпрома» увеличены до 50 млрд кубометров.

«Если говорить о наиболее крупных месторождениях, то к ним относятся Центрально-Ольгинское с оценкой запасов нефти 80 млн тонн (категория С1+С2), Южно-Лунское с запасами газа около 50 млрд кубометров, Гораздинское и Вятшинское с запасами нефти в 26 и 19 млн тонн», — отметил Донской, говоря об открытиях 2017 года.

Министр напомнил, что в 2017 году в России были открыты 75 месторождений углеводородного сырья, предварительный прирост запасов за счет геологоразведочных работ по жидким углеводородам составил 550 млн тонн, по газу — 890 млрд кубометров.