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Запасы двух новых месторождений Иркутской нефтяной компании составляют 45 млн тонн нефти
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Запасы двух новых месторождений Иркутской нефтяной компании составляют 45 млн тонн нефти 

Rambler News Service 36 минут назад
Запасы двух новых месторождений Иркутской нефтяной компании (ИНК) — Вятшинского и Гораздинского в Иркутской области — составляют 19 и 26 млн тонн нефти соответственно, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».
Он также сообщил, что запасы газа Южно-Лунского месторождения «Газпрома» увеличены до 50 млрд кубометров.
«Если говорить о наиболее крупных месторождениях, то к ним относятся Центрально-Ольгинское с оценкой запасов нефти 80 млн тонн (категория С1+С2), Южно-Лунское с запасами газа около 50 млрд кубометров, Гораздинское и Вятшинское с запасами нефти в 26 и 19 млн тонн», — отметил Донской, говоря об открытиях 2017 года.
Министр напомнил, что в 2017 году в России были открыты 75 месторождений углеводородного сырья, предварительный прирост запасов за счет геологоразведочных работ по жидким углеводородам составил 550 млн тонн, по газу — 890 млрд кубометров.
Как ранее сообщало RNS, летом 2017 года Иркутская нефтяная компания [открыла] (https://rns.online/energy/Irkutskaya-neftyanaya-kompaniya-otkrila-dva-novih-neftyanih-mestorozhdeniya—2017-07-03/) два новых нефтяных месторождения — Вятшинское и Гораздинское — в Иркутской области. Вятшинское нефтяное месторождение было открыто на Кийском лицензионном участке, который расположен в Катангском, Усть-Кутском и Киренском районах Иркутской области. Гораздинское нефтяное месторождение открыто в границах Средненепского участка и находится в Катангском районе, севернее Токминского нефтегазоконденсатного месторождения.
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