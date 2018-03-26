Извлекаемые ресурсы баженовской свиты оцениваются в 9,6 млрд тонн

Извлекаемые ресурсы баженовской свиты оцениваются в 9,6 млрд тонн, в том числе 5,4 млрд тонн легкой подвижной нефти, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

По его словам, в 2016 году завершен государственный контракт «Дифференцированная оценка перспектив нефтеносности баженовской свиты Западно-Сибирской НГП (нетрадиционные источники сланцевой нефти)». В результате выполнения этой работы получены новые данные о перспективах отложений баженовской свиты.

«Проведена оценка начальных геологических ресурсов нефти с учетом их локализации по свойствам нефти. Суммарная оценка составила 9,6 млрд тонн извлекаемых ресурсов, в том числе 5,4 млрд тонн легкой подвижной нефти», — отметил министр.

Он добавил, что на основании полученных новых данных разработана уточненная программа лицензирования отложений баженовской свиты.

Донской подчеркнул, что разработка баженовской свиты имеет стратегическое значение для развития отечественной нефтяной отрасли и обеспечения ее глобальной конкурентоспособности и устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

«Сегодня практически все компании проводят исследовательские и опытные работы по поиску и апробации новых технологий. Это непростая задача, но решаемая, так что создание комплекса отечественных технологий для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти баженовских отложений представляется вполне реальным», — сказал Донской.

Баженовская свита — горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2–3 тыс. метров. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 метров. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов.