Ещё
Извлекаемые ресурсы баженовской свиты оцениваются в 9,6 млрд тонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Извлекаемые ресурсы баженовской свиты оцениваются в 9,6 млрд тонн 

Rambler News Service 37 минут назад
Извлекаемые ресурсы баженовской свиты оцениваются в 9,6 млрд тонн, в том числе 5,4 млрд тонн легкой подвижной нефти, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».
По его словам, в 2016 году завершен государственный контракт «Дифференцированная оценка перспектив нефтеносности баженовской свиты Западно-Сибирской НГП (нетрадиционные источники сланцевой нефти)». В результате выполнения этой работы получены новые данные о перспективах отложений баженовской свиты.
«Проведена оценка начальных геологических ресурсов нефти с учетом их локализации по свойствам нефти. Суммарная оценка составила 9,6 млрд тонн извлекаемых ресурсов, в том числе 5,4 млрд тонн легкой подвижной нефти», — отметил министр.
Он добавил, что на основании полученных новых данных разработана уточненная программа лицензирования отложений баженовской свиты.
Донской подчеркнул, что разработка баженовской свиты имеет стратегическое значение для развития отечественной нефтяной отрасли и обеспечения ее глобальной конкурентоспособности и устойчивого развития на долгосрочную перспективу.
«Сегодня практически все компании проводят исследовательские и опытные работы по поиску и апробации новых технологий. Это непростая задача, но решаемая, так что создание комплекса отечественных технологий для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти баженовских отложений представляется вполне реальным», — сказал Донской.
Баженовская свита — горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2–3 тыс. метров. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 метров. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов.
Rambler News Service: последние новости
«Газпром нефть» досрочно погасила облигации на 25 млрд рублей «ФК Открытие» подал иск о банкротстве дилера Kia в Санкт-Петербурге «Лукойл» планирует увеличить добычу газа в России к 2027 году на 22% — до 22 млрд кубометров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов174
Умер Сергей Мавроди199
Украина задержала российское судно158
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия343
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП215
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:03
Песков отреагировал на слухи о запрете «плохих новостей»
Политика
России нужно перестать оправдываться
Политика Статьи
01:49
Почему они нас ненавидят
Политика Статьи
04:54
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
Происшествия
00:36
Опубликовано видео начала пожара в Кемерово
Происшествия
03:37
Душегубкой может стать любой российский ТРЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение