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РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам
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РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам 

АиФ-Оренбург 29 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Теперь у клиентов Банка появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей в Банк дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.
Одним из важных преимуществ нового кредитного продукта станет смягчение требований по залогу — возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в Банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.
Для снижения стоимости кредитования по продукту «Сезонный легкий» представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых.
РСХБ занимает лидирующие позиции на отечественном рынке кредитования сезонных работ. С начала 2018 года Банком выдано на эти цели свыше 70 млрд рублей кредитных средств.
АиФ-Оренбург: последние новости
За 2 месяца 2018 года кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей С начала 2018 года темпы розничного кредитования в АКИБАНКе выросли на 56% «Газпром нефть» и Правительство Оренбуржья укрепляют социальное партнерство
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