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Мордовия получит деньги на лекарства и паллиативную медицину
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Мордовия получит деньги на лекарства и паллиативную медицину 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
По поручению президента России из резервного фонда Правительства РФ выделено 4,35 миллиарда рублей в качестве межбюджетных трансфертов субъектам страны на развитие паллиативной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Мордовия получит на эти цели 31,5 миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение медучреждений, оказывающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями — в том числе для использования на дому, а также необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, и организацию мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям.
На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Мордовии, имеющих инвалидность, федеральный центр направит 13,8 миллиона рублей.
Кроме того, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы республике будет выделено 92,1 миллиона рублей.
Всего же общая сумма дотаций субъектам на повышение зарплат бюджетников составит 20 миллиардов рублей. Ассигнования выделены из резервного фонда Правительства РФ в связи с увеличением с первого мая МРОТ до 11 163 рублей
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