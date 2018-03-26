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ВТБ расширил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг до 12 000 компаний
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ВТБ расширил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг до 12 000 компаний 

АиФ Владимир 2 часа назад
ВТБ увеличил список партнеров в удаленных каналах обслуживания: в интернет-банке, мобильном банке и в устройствах самообслуживания. Теперь клиентам банка доступна оплата услуг более 12 тысяч крупнейших федеральных, региональных и муниципальных организаций.
Клиенты ВТБ в режиме онлайн могут оплатить услуги детских садов, школ, сферы ЖКХ и т.д. Сервис круглосуточно доступен в дистанционном режиме и не требует посещения офиса.
В целом за 1 квартал 2018 г. ВТБ планирует добавить в дистанционные каналы еще около 500 новых поставщиков услуг, крупнейший среди которых — МосОблЕИРЦ.
«Увеличение количества услуг, которые можно оплатить дистанционно и в любое удобное время, является неотъемлемой частью развития цифрового банкинга и цифрового бизнеса. В этом году мы планируем значительно расширить перечень партнеров-получателей платежей в дистанционных каналах: подключать агрегаторов в крупных городах России, а также ключевых поставщиков услуг во всех регионах присутствия ВТБ», — отметил Иван Пятков, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.
Чтобы совершить платеж в ВТБ-Онлайн, необходимо найти в разделе «Платежи» нужного поставщика услуг, заполнить поля, ввести сумму платежа и совершить операцию.
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