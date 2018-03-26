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Иванов не нашел в магазинах молока «из-под коровы»
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Экс-глава администрации президента не нашел в магазинах молока «из-под коровы» 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Продукты на полках магазинов, маркированные надписями «эко», часто служат просто для привлечения внимания покупателя, а вовсе не свидетельствуют об экологичности продукта. Такое заявление сделал спецпредставитель президента по вопросам экологии, бывший руководитель администрации главы государства Сергей Иванов, сообщает «Интерфакс».
Иванов привел в пример молоко из магазинов, отметив, что настоящего продукта среди ассортимента нет.
«У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять», — сказал Иванов, пояснив, что в таких местах продается только «молочный напиток».
По его словам, производители пищевой продукции, промаркированной надписями «эко» — «жулье», и «с ними надо бороться».
Иванов считает, что настоящее молоко можно приобрести «только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве». Один из признаков молока «из-под коровы», по мнению Иванова, — это отстаивание сливок после надоя. Однако, по его словам, свежее молоко очень сложно довезти до потребителей и успеть продать до того, как оно скиснет.
Ранее сообщалось, что в российских магазинах и супермаркетах по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича до 26 марта проведут масштабную проверку молочной продукции для выявления доли фальсификата на рынке. Ревизию проведут Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Инспекция такого масштаба будет проводится на федеральном уровне впервые.
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