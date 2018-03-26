Иванов не нашел в магазинах молока «из-под коровы»

Экс-глава администрации президента не нашел в магазинах молока «из-под коровы»

Иванов привел в пример молоко из магазинов, отметив, что настоящего продукта среди ассортимента нет.

«У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять», — сказал Иванов, пояснив, что в таких местах продается только «молочный напиток».

По его словам, производители пищевой продукции, промаркированной надписями «эко» — «жулье», и «с ними надо бороться».

Иванов считает, что настоящее молоко можно приобрести «только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве». Один из признаков молока «из-под коровы», по мнению Иванова, — это отстаивание сливок после надоя. Однако, по его словам, свежее молоко очень сложно довезти до потребителей и успеть продать до того, как оно скиснет.