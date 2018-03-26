Хоум Кредит Банк простит долги семьям погибших при пожаре в Кемерово

Хоум Кредит Банк простит долги по кредитам семьям клиентов, погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом стало известно порталу Банки.ру

«В настоящий момент мы не располагаем информацией о том, есть ли среди погибших в катастрофе наши клиенты. После официальной публикации списков пострадавших мы сами сопоставим их с нашей клиентской базой. Задолженность пострадавших будет списана», — прокомментировали в пресс-службе «Хоум Кредита».

В банке уточняют, что родственники пострадавших клиентов уже сейчас могут обратиться в Хоум Кредит Банк. Предоставлять какие-либо документы о взятом кредите при этом не нужно.