«ФК Открытие» подал иск о банкротстве дилера Kia в Санкт-Петербурге

Иски о банкротстве поданы также и к другим компаниям группы. Среди них компании «Автоцентр Аврора», «Автоцентр Аврора Юг» и «Аксиома Моторс». Иски поданы от компании «Правовой центр „Эверест“. Кроме того, несколько компаний, в том числе » Сбербанк Лизинг » и «Европлан» , требуют в судебном порядке вернуть задолженность компаниями группы «Автоцентр Аврора».

По данным официального сайта «Автоцентра Аврора» у компании два автоцентра Kia в Санкт-Петербурге. Представитель компании сообщил RNS, что один из них на улице Софийской закрыт с марта 2018 года.

Компания «Автоцентр Аврора» работает с 2007 года. Ранее компания продавала и обслуживала автомобили Kia в четырех дилерских центрах. Автосалон на Софийской ранее был одним из крупнейших автоцентров Kia в России, его площадь составляла около 4 тыс. кв. метров, следует из информации на сайте дилера.