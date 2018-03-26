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«ФК Открытие» подал иск о банкротстве дилера Kia в Санкт-Петербурге
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«ФК Открытие» подал иск о банкротстве дилера Kia в Санкт-Петербурге 

Rambler News Service 47 минут назад
Банк «ФК Открытие» подал иск о банкротстве компании «Автоцентр Аврора Спб» (компания входит в группу «Автоцентр Аврора») в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки арбитражных дел.
Иски о банкротстве поданы также и к другим компаниям группы. Среди них компании «Автоцентр Аврора», «Автоцентр Аврора Юг» и «Аксиома Моторс». Иски поданы от компании «Правовой центр „Эверест“. Кроме того, несколько компаний, в том числе »Сбербанк Лизинг» и «Европлан», требуют в судебном порядке вернуть задолженность компаниями группы «Автоцентр Аврора».
По данным официального сайта «Автоцентра Аврора» у компании два автоцентра Kia в Санкт-Петербурге. Представитель компании сообщил RNS, что один из них на улице Софийской закрыт с марта 2018 года.
Компания «Автоцентр Аврора» работает с 2007 года. Ранее компания продавала и обслуживала автомобили Kia в четырех дилерских центрах. Автосалон на Софийской ранее был одним из крупнейших автоцентров Kia в России, его площадь составляла около 4 тыс. кв. метров, следует из информации на сайте дилера.
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