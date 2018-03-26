Прибыль ФСК ЕЭС превысила 72 миллиарда рублей

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по итогам 2017 года выросла на 6,3 процента, до 72,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Скорректированная прибыль, отражающая реальный денежный поток, выросла значительнее — на 35,8 процента и составила 64,5 миллиарда рублей. Один из ключевых показателей для оценки операционного результата бизнеса — EBITDA (доналоговая прибыль) — вырос на 8,3 процента, до 126,4 миллиарда рублей.

Выручка энергохолдинга за прошлый год составила 242,2 миллиарда рублей, что на 5 процентов меньше, чем в 2016-м. «Незначительное снижение выручки связано с нерегулярным характером выручки от технологического присоединения потребителей и "бумажной" переоценки финансовых вложений», — пояснили в компании.

При этом выручка по основному виду деятельности, составляющая основную часть общего показателя выручки — от передачи электроэнергии, продемонстрировала рост на 12,9 процента, до 192,2 миллиардов рублей.

Топ-менеджер также обратил внимание, что компании удалось снизить операционные расходы на 3,8 миллиарда рублей или на 2,4 процента к показателям предыдущего года. Таким образом, ФСК полностью выполнила показатели Стратегии развития электросетевого комплекса по сокращению удельных затрат к базовому 2012 году. По предварительным данным, за последние пять лет группа снизила удельный CAPEX (капитальные затраты) на 30 процентов, удельный OPEX (операционные расходы) — на 46 процентов (при плановых 30). Сегодняшние показатели отчетности Федеральной сетевой компании — одни из лучших в отрасли. «В совокупности с рекордно низкой долговой нагрузкой (около половины EBITDA) это позволяет нам спокойно работать над развитием сети, внедрением новых технологий и, конечно, наращивать надежность электроснабжения потребителей», — подчеркнул Муров.

При этом «финальные дивиденды ФСК за 2017 год с учетом промежуточных выплат будут не ниже выплат за 2016 года», — сообщил топ-менеджер ФСК в рамках телефонной конференции.