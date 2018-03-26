Красноярцам предлагают работу с зарплатой более 170 тысяч рублей

Крупнейшие ремонтные компании предлагают красноярцам высокооплачиваемые вакансии с ежемесячной зарплатой выше 100 тысяч рублей, сообщают в краевом центре занятости.

Так, инженеру по наладке и испытаниям в специальном шахто-ремонтном управлении ООО «Норильскникельремонт» работодатель готов заплатить до 173 000 рублей. Главному специалисту отдела геотехнического мониторинга в ООО «РН — Ванкор» предлагают зарплату до 171 000 рублей. Руководитель группы авторского надзора в ООО «Полюс Проект» будет получать до 146 887 рублей. Руководителю вахтового поселка в ООО «Ротекс-с» обещают до 135 000 рублей, а проходчику в ООО «Заполярная строительная компания» — до 131 000 рублей.