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Красноярцам предлагают работу с зарплатой более 170 тысяч рублей
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Красноярцам предлагают работу с зарплатой более 170 тысяч рублей 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Крупнейшие ремонтные компании предлагают красноярцам высокооплачиваемые вакансии с ежемесячной зарплатой выше 100 тысяч рублей, сообщают в краевом центре занятости.
Так, инженеру по наладке и испытаниям в специальном шахто-ремонтном управлении ООО «Норильскникельремонт» работодатель готов заплатить до 173 000 рублей. Главному специалисту отдела геотехнического мониторинга в ООО «РН — Ванкор» предлагают зарплату до 171 000 рублей. Руководитель группы авторского надзора в ООО «Полюс Проект» будет получать до 146 887 рублей. Руководителю вахтового поселка в ООО «Ротекс-с» обещают до 135 000 рублей, а проходчику в ООО «Заполярная строительная компания» — до 131 000 рублей.
Кстати, размер средней заработной платы в Красноярском крае в 2017 составил 40 тысяч 929 рублей.
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