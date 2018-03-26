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В России впервые вернули деньги инвесторов краудфандингового проекта
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В России впервые вернули деньги инвесторов краудфандингового проекта 

Inc. 47 минут назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Суд впервые взыскал средства с должника краудфандинговой платформы «Поток». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя «Потока», который занимается P2B-кредитованием.
Речь идет о долге компании «Ферлланд», которая в марте 2016 года привлекла 1 млн рублей с помощью «Потока». В кредитовании приняли участие 426 инвесторов, а средний размер инвестиции достиг 3,3 тысячи рублей. После нескольких платежей компания перестала возвращать деньги и прекратила общаться с представителями «Потока». Затем долг передали в коллекторское агентство, которое через суд требовало от компании более 1,4 млн рублей (сумма с учетом процентов и пени). Арбитражный суд Москвы постановил взыскать долг в полном объеме 22 марта.
65% суммы, полученной от «Ферлланда», передадут инвесторам краудфандинговой площадки, а 35% за услуги получит юридическое агентство, которое занималось взысканием. После этого решения в «Потоке» планируют обратиться в суд по другим должникам, рассказал генеральный директор «Потока» Никита Абраменко.
Никита Абраменко
генеральный директор «Потока»
«Это судебное решение — доказательство для инвесторов, что краудфандинг защищен законом, оно подтверждает законность договоров займа, акцептованных онлайн через сервис. Компании могут легко получить деньги через краудфандинговые площадки, но они полностью ответственны за возврат средств».
В ЦБ под краудфандингом понимают механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-платформ. К краудфандингу относят краудлендинг, краудинвестинг и ICO. По оценке ЦБ, объем сделок, заключенных с использованием краудфандинговых площадок, в прошлом году вырос на 85% в годовом выражении и превысил показатель в 11 млрд рублей.
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Суды учтут решение по делу «Ферлланда» при принятии решений о взыскании средств с должников краудфандинговых площадок, считают юристы. А генеральный директор краудфандинговой P2B-платформы Penenza Дмитрий Пангин рассказал, что инвесторы-физлица могут взыскать долг с юрлица либо представляя свои интересы самостоятельно, либо сделав нотариально заверенную доверенность своему представителю. Однако при объеме вложений до 10 тысяч рублей на одного инвестора, судебные издержки оказываются слишком высокими.
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