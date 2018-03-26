ЦБ закрыл дело против бывших собственников «Открытия»

«Центральный банк принял решение прекратить производство по административным делам в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в сообщении.

О заведении административных дел было объявлено в январе. На 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н» и банк «Траст» , являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», «Трасту» принадлежали 7,86% бумаг. «Траст» 28 августа приобрел 100% акций НПФ РГС , который в свою очередь владел 4,97% «Открытия». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», с общим пакетом акций свыше 75%.

Это обязывало хоть какую-то компанию группы направить оставшимся акционерам публичную оферту, чего сделано не было, подчеркивал ЦБ. В тот же день «Открытие» купило почти 100% «Траста».

Представители «Открытие холдинга» настаивали, что позиция ЦБ противоречит закону об акционерных обществах. По закону оферту должно направить лицо, которое приобрело более 30% акций, а не любая компания из группы, то есть — переданный на санацию в ЦБ «ФК Открытие», но не «Открытие холдинг» или «Открытие Н». Группа может состоять из десятков и сотен компаний в разных странах мира, каждая из которых не имеет представления о действиях других, отметили в «Открытии холдинге».