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Курскпромбанк снизил ставку по кредитным картам
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Курскпромбанк снизил ставку по кредитным картам 

Банки.ру 1 час назад
Курскпромбанк уменьшил процентную ставку по кредитным картам, выпускаемым в категориях Masterсard Standard и Masterсard Gold, на 1,5 процентного пункта.
Так, процентная ставка устанавливается в размере 21% годовых (ранее — 22,5%). При наличии поручителя, как и прежде, ставка уменьшается на 2 п. п.
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Максимальный кредитный лимит составляет 500 тыс. рублей. Кредитную карту можно оформить с грейс-периодом длительностью до 50 дней, который распространяется на все операции по карте, или без льготного периода.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка по картам с льготным периодом составит 3%, в устройствах сторонних банков — 3%, но не менее 300 рублей.
По картам без льготного периода снять наличные в устройствах банка можно с комиссией в 1%, в банкоматах и кассах других российских банков — 1,5%, за пределами РФ — 2%, но не менее 200 рублей.
«Кроме того, банк продлил до 30 июня 2018 года акцию, в рамках которой плата за выпуск и обслуживание карты не взимается. Минусом продукта можно назвать наличие комиссии за снятие собственных средств заемщика в устройствах банка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и др.).
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