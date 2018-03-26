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Банк «Русь» понизил ставки по кредитным картам
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Банк «Русь» понизил ставки по кредитным картам 

Банки.ру 29 минут назад
Оренбургский банк «Русь» уменьшил ставки по кредитным картам, выпускаемым в категориях Masterсard Standard и Masterсard Gold, на 0,25 процентного пункта.
При льготном периоде 55 дней по «стандартной» карте устанавливается ставка 23,25% годовых, по «золотой» — 22,25%, для сотрудников бюджетной сферы — 21,25% и 20,25% соответственно. Плата за выпуск Masterсard Standard взимается в размере 1 тыс. рублей, Masterсard Gold — 2 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
По «стандартной» и «золотой» картам с льготным периодом длительностью 100 дней ставки составят 25,25% и 24,25% годовых соответственно, для сотрудников бюджетной сферы — 23,25% и 22,25%. Стоимость выпуска Masterсard Standard составит 2 тыс. рублей, Masterсard Gold — 4 тыс. рублей.
Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе и на снятие наличных. Максимальный кредитный лимит для сотрудников бюджетных организаций равен 200 тыс. рублей, для остальных клиентов — 100 тыс. рублей по картам Masterсard Standard и 200 тыс. по Masterсard Gold. Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка по картам с льготным периодом 100 дней равна 5,5% от суммы операции, в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций — 6%, но не менее 350 рублей, по остальным картам — 3,5% в устройствах банка и 4%, минимум 250 рублей, в банкоматах и кассах сторонних банков.
«Процентная ставка привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Банк снизил процентные ставки по кредитным картам после снижения Центробанком ключевой ставки до 7,25%», — поясняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, заемщики с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчики и др.
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