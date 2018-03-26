Uber объединяет с Grab активы в Юго-Восточной Азии 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Компания Uber объявила об объединении своего подразделения в Юго-Восточной Азии с местным перевозчиком Grab.
"Я хотел бы вам сообщить о достижении договоренности о слиянии нашего бизнеса в Юго-Восточной Азии с Grab", — сообщается в заявлении гендиректора Uber Дара Хосровшахи, опубликованном на сайте компании. «В обмен Uber получит 27,5-проценнтную долю в объединенной компании. Около 500 наших коллег в регионе будут переведены в Grab, и в ближайшие недели мы поможем нашим клиентам перейти на приложения Grab», — отметил он. "Наша работа в Юго-Восточную Азию началась в Сингапуре почти пять лет назад, — напомнил глава компании. — После инвестирования в регион $700 млн, мы будем держать долю рынка в размере нескольких миллиардов долларов в важном глобальном регионе". Услугами компании пользуются миллионы людей в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Мьянме «и эта сделка не изменила эту историю», — заявил Хосровшахи. Аналогично компания поступила в России. Как сообщали «Вести. Экономика», "Яндекс" и Uber договорились объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании в июле 2017 г. В нее также перейдет сервис UberEATS в этих странах. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку «Яндекс» и Uber в ноябре. Совместный бизнес стороны оценили в $3,725 млрдПо условиям сделки, Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит «Яндекс», еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс. Такси» Тигран Худавердян. Представители «Яндекса» займут четыре из семи мест в совете директоров объединенной компании, представители Uber — оставшиеся три. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс. Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Вместе с такси-сервисом совместный бизнес будет развивать направление доставки еды. Ранее «Яндекс. Такси» учредил дочернюю компанию ООО «Яндекс. Еда», в который войдут недавно приобретенный бизнес Foodfox и UberEATS. После объединения «Яндекс. Такси» и Uber могут привлечь сторонних инвесторов в СП, в том числе через IPO. Как сообщал финдиректор «Яндекса» Грег Абовски, размещение может состояться в первой половине 2019 г., вероятнее всего, в США. Сам «Яндекс» размещался на Nasdaq, проведя в мае 2011 г. сделку на $1,4 млрдМежду тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сообщал, что фонд совместно с партнерами планирует вложить в совместное предприятие «Яндекс. Такси» и Uber десятки миллионов долларов,