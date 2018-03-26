Власти РФ намерены дать банкам 27 млрд рублей для субсидирования ипотеки 

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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП

«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово

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