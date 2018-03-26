Власти РФ намерены дать банкам 27 млрд рублей для субсидирования ипотеки 

МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Власти России планируют за три года предоставить 26,6 миллиарда рублей субсидий банкам и АИЖК на возмещение недополученных доходов по льготным ипотечным кредитам, полученным семьям с детьми, следует из материалов, опубликованных на сайте Минстроя РФ.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В соответствии с постановлением правительства РФ, утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей.
В материалах к проекту постановления правительства РФ, опубликованном на сайте Минстроя, говорится, что в 2018 году на возмещение недополученных доходов банков и АИЖК (с марта — «Дом.РФ») из бюджета выделят 5,9 миллиарда рублей, в 2019 году — 9,2 миллиарда рублей и в 2020 году — 11,5 миллиарда рублей.
Госпрограмма поддержки семей с детьми предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать восьми лет. Затем ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки ЦБ на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.