Wintershall открыла до 19 млрд кубометров запасов газа в северной части Норвежского моря

Компания Wintershall Norge AS, дочерняя компания немецкой нефтегазовой компании Wintershall, открыла запасы газа в объеме от 7 до 19 млрд кубометров и запасы газового конденсата в объеме от 1 до 3 млн кубометров в районе месторождения Aasta Hansteen в северной части Норвежского моря, говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate).

«По предварительным оценкам, размер открытия — от 7 до 19 млрд кубометров газа и от 1 до 3 млн кубометров газового конденсата», — говорится в сообщении.

Владельцы лицензии примут решение о дальнейшей разработке участка после оценки открытия и других перспектив в этом районе, отмечает ведомство.

Wintershall Norge AS является оператором лицензии на разработку блока 894 в Норвежском море.

Первая разведочная скважина на блоке была пробурена в 115 км к юго-западу от месторождения Aasta Hansteen, ее глубина составила 3,819 тыс. метров при глубине моря 1,219 тыс. метров.