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Прогноз результатов Qiwi за IV кв по МСФО: чистая прибыль сократилась на 37%, — Аналитики Sberbank Investment Research
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Прогноз результатов Qiwi за IV кв по МСФО: чистая прибыль сократилась на 37%, — Аналитики Sberbank Investment Research 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Мы прогнозируем очередной квартал инвестиций в новые проекты с резким падением EBITDA и чистой прибыли, несмотря на хороший рост выручки. Мы прогнозируем рост чистой выручки на 20% в сравнении с 4К16, до 3,4 млрд руб. в 4К17 (в 3К17 годовой рост составил 21,6%), за счет сохранения мощной динамики в сегментах электронной коммерции и денежных переводов. Мы ожидаем, что скорректированная EBITDA упала на 39% до 0,77 млрд руб. при рентабельности в 22,6%, т. к. компания приобрела банк «Точка» и Рокетбанк и заложила в свои прогнозы на 4К17 дополнительные расходы в размере 700 млн руб. при отсутствии выручки; при этом она продолжала продвигать карту рассрочки «Совесть». В результате мы ожидаем скорректированную чистую прибыль в 0,59 млрд руб., на 37% ниже уровня 4К16.
Наши прогнозы подразумевают, что за весь год чистая выручка выросла на 17,5%, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 15% с учетом эффекта от карты «Совесть», а также банка «Точка» и Рокетбанка. Это чуть лучше прогноза компании, предусматривавшего рост чистой выручки на 12-16% и падение скорректированной чистой прибыли на 17-27%.
Во время телефонной конференции по результатам за 3К17 компания сообщила, что 2018 год будет годом инвестиций в новые проекты, так что ее прогнозы на 2018 год будут представлять большой интерес. Мы также ожидаем обновленную информацию о том, сохраняется ли риск аннулирования сделок по приобретению банка «Точка» и Рокетбанка, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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