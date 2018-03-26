«Менеджмент-Центр» Алекперова и Федуна продала акции «Лукойла» на 46,6 млн рублей

Сделка по продаже 12 тыс. акций была осуществлена 26 февраля 2018 года.

В ходе двух других сделок компания продала 1,323 тыс. акций «Лукойла» 5,082 млн рублей, а затем приобрела такой же пакет за 5,094 млн рублей.

В декабре 2016 — январе 2017 года компания «Менеджмент-Центр», также структура Вагита Алекперова и Леонида Федуна, приобрела акции «Лукойла» на 784 млн рублей.