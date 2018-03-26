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«Менеджмент-Центр» Алекперова и Федуна продала акции «Лукойла» на 46,6 млн рублей
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«Менеджмент-Центр» Алекперова и Федуна продала акции «Лукойла» на 46,6 млн рублей 

Rambler News Service 29 минут назад
Компания «Менеджмент-Центр», связанная с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, продала 12 тыс. акций на акции «Лукойла» на общую сумму 46,584 млн рублей, следует из материалов «Лукойла».
Сделка по продаже 12 тыс. акций была осуществлена 26 февраля 2018 года.
В ходе двух других сделок компания продала 1,323 тыс. акций «Лукойла» 5,082 млн рублей, а затем приобрела такой же пакет за 5,094 млн рублей.
В декабре 2016 — январе 2017 года компания «Менеджмент-Центр», также структура Вагита Алекперова и Леонида Федуна, приобрела акции «Лукойла» на 784 млн рублей.
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