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Сюрприз: Минюст Украины приготовился изымать европейские активы «Газпрома»
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Сюрприз: Минюст Украины приготовился изымать европейские активы «Газпрома» 

Украина.ру 19 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет интернет-издание «Экономическая правда», рассказал украинский министр юстиции Павел Петренко.
Глава Минюста напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривен в госбюджет.
«Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», — отметил Петренко.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания направила «Нафтогазу Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения через Стокгольмский арбитраж контрактов на поставку и транзит газа.
28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,673 млрд за поставку меньшего объёма топлива для транзита в Европу, чем предусмотрено контрактом. С учётом встречных требований, по итогам которого украинская сторона должна выплатить $2 млрд, «Газпрому» придётся заплатить $ 2,56 млрд При этом суд отклонил требование Киева об увеличении тарифов на транзит газа и внесения поправок в соответствующий контракт согласно нормам украинского законодательства.
1 марта «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» предоплату за мартовские поставки газа, но российская компания сразу же вернула деньги обратно, сославшись на невозможность начать экспорт из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту. В связи дефицитом топлива и усилением мороза Киеву пришлось в срочном порядке наращивать закупки у европейских поставщиков.
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