«Газпром нефть» досрочно погасила облигации на 25 млрд рублей

«Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 10 млн штук. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 15 млн штук», — говорится в материалах «Газпром нефти». «Газпром нефть» досрочно погасила биржевые облигации серий БО-02 и БО-07 на общую сумму 25 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Облигации были погашены 23 марта 2018 года.

Выпуски облигаций БО-02 и БО-07 объемом 10 и 15 млрд рублей соответственно были размещены «Газпром нефтью» в марте 2016 года сроком на 30 лет со ставкой купонов 10,65% годовых.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» планирует разместить облигации серии 001P-06R на общую сумму 25 млрд рублей со сроком обращения шесть лет.