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«Газпром нефть» досрочно погасила облигации
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«Газпром нефть» досрочно погасила облигации на 25 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Газпром нефть» досрочно погасила биржевые облигации серий БО-02 и БО-07 на общую сумму 25 млрд рублей, говорится в материалах компании.
«Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 10 млн штук. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 15 млн штук», — говорится в материалах «Газпром нефти».
Облигации были погашены 23 марта 2018 года.
Выпуски облигаций БО-02 и БО-07 объемом 10 и 15 млрд рублей соответственно были размещены «Газпром нефтью» в марте 2016 года сроком на 30 лет со ставкой купонов 10,65% годовых.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» планирует разместить облигации серии 001P-06R на общую сумму 25 млрд рублей со сроком обращения шесть лет.
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