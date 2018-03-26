Ещё
«Газпром» направит около 1 млрд рублей на докапитализацию киргизской «дочки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» направит около 1 млрд рублей на докапитализацию киргизской «дочки» 

Rambler News Service 1 час назад
«Согласовать приобретение ПАО „Газпром“ доли в уставном капитале ОсОО „Газпром Кыргызстан“ путем внесения дополнительного вклада в размере 1 080 958 000 киргизских сомов (904,9 млн рублей), с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость принадлежащей ПАО „Газпром“ 100-процентной доли в уставном капитале ОсОО „Газпром Кыргызстан“ составит 18 777 513 218 киргизских сомов», — отмечает российский газовый холдинг.
Цель докапитализации компания не уточняет.
«Газпром Кыргызстан» — 100-процентное дочернее предприятие «Газпрома» — эксклюзивный импортер природного газа в Киргизию, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.
В 2007 году «Газпром» и правительство Киргизии заключили соглашение о геологическом изучении недр, в рамках которого «Газпром» получил две лицензии на право пользования участками Кугарт и Восточное Майлису IV.
Rambler News Service: последние новости
«Газпром нефть» досрочно погасила облигации на 25 млрд рублей АФК «Система» предложила $1,5 млрд за оставшиеся активы RCom Nissan аннулировал дилерское соглашение с Genser
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди277
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия356
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП185
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово93
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку142
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение