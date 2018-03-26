«Газпром» направит около 1 млрд рублей на докапитализацию киргизской «дочки»

«Согласовать приобретение ПАО „Газпром“ доли в уставном капитале ОсОО „Газпром Кыргызстан “ путем внесения дополнительного вклада в размере 1 080 958 000 киргизских сомов (904,9 млн рублей), с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость принадлежащей ПАО „Газпром“ 100-процентной доли в уставном капитале ОсОО „Газпром Кыргызстан“ составит 18 777 513 218 киргизских сомов», — отмечает российский газовый холдинг.

Цель докапитализации компания не уточняет.

«Газпром Кыргызстан» — 100-процентное дочернее предприятие «Газпрома» — эксклюзивный импортер природного газа в Киргизию, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.

В 2007 году «Газпром» и правительство Киргизии заключили соглашение о геологическом изучении недр, в рамках которого «Газпром» получил две лицензии на право пользования участками Кугарт и Восточное Майлису IV.