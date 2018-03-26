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Globaltrans продлил контракт на перевозку продукции ММК на 1,5 года
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Globaltrans продлил контракт на перевозку продукции ММК на 1,5 года 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Железнодорожный оператор Globaltrans продлил контракт на перевозку продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на полтора года, говорится в сообщении Globaltrans.
"В начале 2018 года долгосрочные партнерские отношения с ММК продлены еще на 18 месяцев до конца сентября 2020 г. ", — говорится в сообщении.
Предыдущий контракт группы с ММК действовал до конца февраля 2018 года и предполагал перевозку около 80% продукции комбината.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Около 87% акций ММК принадлежат председателю совета директоров компании Виктору Рашникову.
Globaltrans — один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2017 года выросла в 2,3 раза — до 13,8 млрд рублей.
Акции компании торгуются на Лондонской бирже. Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании.
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